2018 All-UP team, 8-player

Special Awards

Offensive Player of the Year: Jimmy Storey, Pickford, 6-0, 180, Jr.

Defensive Player of the Year: Jarron Massuga, Cedarville, 6-1, 220, Sr.

Team of the Year: Pickford

Coach of the Year: Josh Rader, Pickford

Dream Team Offense

Line: Dalton Hanchek, North Central, 5-10, 225, Sr.

Line: Isaiah May, Pickford, 6-1, 210, Jr.

QB: Jimmy Storey, Pickford, 6-0, 180, Jr.

RB: Roubens Fink, Superior Central, 5-8, 170, Sr.

RB: Matt Bush, Pickford, 5-10, 170, Jr.

RB: Monty Glover, Stephenson, 5-10, 215, Sr.

E: Nick Edington, Pickford, 6-8, 220, Jr.

E: Brady Eichmeier, North Central, 6-4, 220, Sr.

Dream Team Defense

T: Reid Delaurelle, Stephenson, 5-11, 275, Sr.

T: Phil Voss, Ontonagon, 6-2, 260, Sr.

E: Jarron Masuga, Cedarville, 6-1, 220, Sr.

E: Sam Ort, Rapid River, 6-3, 240, Sr.

LB: Jonah Miller, Engadine, 5-11, 150, Sr.

LB: Lenny Menary, Rapid River, 6-1, 225, Sr.

LB: Noah Groulx, Superior Central, 6-0, 175, Sr.

LB: Leo Gorzinski Jr., North Central, 5-9, 165, Jr.

Dream Team Special Teams

K: Andrew Legault, Engadine, 5-9, 165, Jr.

P: Matt Bruette, North Dickinson, 6-4, 200, Sr.

RS: Roubens Fink, Superior Central, 5-8, 170, Sr.

First Team Offense

C: Chase Fisher, Cedarville, 6-0, 200, Sr.

Line: Jacob Peterson, Forest Park, 6-0, 220, Sr.

QB: Noah Gorzinski, North Central, 6-0, 165, Jr.

RB: Kyle Gould, Engadine, 5-8, 155, Jr.

RB: Tyler Sundling, Rapid River, 5-11, 160, Jr.

RB: Brett LaFord, Carney-Nadeau, 6-1, 165, Jr.

E: Carter Holle, North Central, 6-2, 180, Sr.

E: Tommy Showers, Forest Park, 6-1, 185, Soph.

First Team Defense

T: Tommy Peltoma, Forest Park, 6-1, 210, Jr.

T: Caleb Walters, North Central, 5-10, 230, Sr.

E: Anthony McVay, North Central, 5-9, 180, Sr.

E: Ed Polokowski, Ontonagon, 6-5, 230, Sr.

LB: Matt Bruette, North Dickinson, 6-4, 200, Sr.

LB: Evan Hedtke, Forest Park, 6-0, 200, Jr.

DB: Andrew Blanchard, Engadine, 6-3, 165, Sr.

DB: Mason Harris, Brimley, 5-10, 170, Soph.

First Team Special Teams

RS: Kyle Gould, Engadine, 5-8, 155, Jr.