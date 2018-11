2018 All-UP Football Team, 11-player

Special Awards

Offensive Player of the Year

Large School: Craig Kamin, Escanaba, 6-0, 175, Sr.

Small School: Gavin Sundberg, Ishpeming, 5-8, 140, Sr.

Defensive Player of the Year

Large School: Sam Gilles, Westwood, 5-10, 210, Sr.

Small School: Logan Kruhlik, Ishpeming

Team of the Year

Class AB: Escanaba

Class C: Calumet

Division 8: Ishpeming

Coach of the Year

Large School: Dave Howes, Escanaba

Small School: Jeff Olson, Ishpeming

Mitchell Snyder Lineman of the Year: Sam Gilles, Westwood

Dream Team

Offense

C: Jacob Kugler, Ishpeming, 6-2, 240, Jr.

G: Eddie Chapman, Gwinn, 6-0, 250, Sr.

G: Noah Tourangeau, Escanaba, 6-0, 185, Sr.

T: Blake Hewitt, Westwood, 6-0, 240, Sr.

T: Devon Nyman, Ishpeming, 6-0, 265, Sr.

QB: Craig Kamin, Escanaba, 6-0, 175, Sr.

RB: Nathan Beckman, Westwood, 6-0, 180, Sr.

RB: Luke Terrian, Kingsford, 6-3, 220, Sr.

RB: Tate Kay, Sault Ste. Marie, 6-1, 210, Sr.

E: Ethan Martysz, Marquette, 6-0, 180, Sr.

E: Jared Nash, Escanaba, 6-6, 215, Sr.

Defense

T: Bryant Schram, West Iron County, 6-0, 285, Sr.

T: Alex Studebaker, Calumet, 6-1, 220, Jr.

T: Reid Marshall, St. Ignace, 6-0, 249, Jr.

E: Sam Gilles, Westwood, 5-10, 210, Sr.

E: Logan Kruhlik, Ishpeming, 6-2, 250, Sr.

LB: Ashton Bergman, Westwood, 5-11, 205, Sr.

LB: Anthony Mattson, Munising, 6-1, 215, Sr.

LB: Trevor Hendrickson, Calumet, 5-9, 180, Sr.

DB: Christer Carne, Escanaba, 5-10, 180, Sr.

DB: Brent Loukus, Calumet, 5-9, 170, Sr.

DB: Hunter Smith, Ishpeming, 5-9, 155, Sr.

Special Teams

K: Shawn Sandahl, Menominee, 5-10, 200, Sr.

P: Drew Wyble, Marquette, 6-1, 170, Jr.

RS: Carter Crouch, Lake Linden-Hubbell, 5-9, 160, Jr.

Large Schools

Offense

C: Drew Bjorn, Calumet, 6-2, 200, Jr.

G: Josh Iwanicki, Marquette, 6-2, 245, Sr.

G: Beau Zorza, Marquette, 5-10, 200, Sr.

T: Cole Galeazzi, Kingsford, 6-3, 255, Sr.

T: Nick D’Autremont, Sault Ste. Marie, 6-3, 265, Jr.

QB: Jared Crow, Gladstone, 6-4, 225, Sr.

RB: Travis Ojala, Calumet, 6-1, 180, Sr.

RB: Brody Sanville, Gladstone, 5-10, 175, Sr.

RB: Trevor Povolo, Kingsford, 5-10, 175, Sr.

E: Vince Hughes, Gladstone, 6-0, 175, Sr.

E: Matt Ojala, Calumet, 6-1, 165, Sr.

Defense

T: Hayden Mann, Westwood, 6-0, 205, Sr.

T: Christian Creten, Gladstone, 5-11, 200, Sr.

T: Brayden Velmer, Negaunee, 5-10, 280, Sr.

E: Dan Martin, Gladstone, 5-10, 180, Sr.

E: Alex Zampese, Negaunee, 6-2, 230, Sr.

LB: Bryce Brazeau, Marquette, 6-0, 165, Sr.

LB: Brendin Cryderman, Sault Ste. Marie, 5-10, 190, Sr.

LB: Ty Halonen, Houghton, 5-8, 160, Jr.

DB: Tyler Beauchamp, Kingsford, 6-1, 200, Sr.

DB: Cole Hanson, Gladstone, 5-9, 160, Jr.

DB: Adam Jenshak, Marquette, 6-2, 190, Sr.

Special Teams

P: Tate Kay, Sault Ste. Marie, 6-1, 210, Sr.

RS: Nick Djerf, Calumet, 5-7, 155, Jr.

Small Schools

Offense

C: Brayden Nelson, West Iron County, 6-2, 210, Jr.

G: Owen Morton, Ishpeming, 5-9, 240, Jr.

G: Ben Wilson, Lake Linden-Hubbell, 5-8, 190, Sr.

T: Zach Powell, Norway, 6-3, 250, Sr.

T: Ty Kauppinen, Ishpeming, 6-3, 260, Jr.

QB: Gavin Sundberg, Ishpeming, 5-8, 140, Sr.

RB: Mitchell LeGrave, Norway, 6-1, 180, Sr.

RB: Brandon Christensen, Newberry, 5-8, 155, Sr.

RB: Seth Aho, Gwinn, 5-11, 175, Sr.

E: Charlie Gerhard, Iron Mountain, 6-3, 185, Sr.

E: Tucker Taylor, Gwinn, 6-3, 210, Sr

Defense

Line: Logan McCormick, Newberry, 6-1, 190, Sr.

Line: Mason Bockert, Gwinn, 5-10, 185, Sr.

Line: Kody Hendricks, Norway, 6-3, 215, Jr.

Line: Evan Racicot, Bark River-Harris, 6-0, 210, Sr.

Line: Brandon Martens, Norway, 5-10, 260, Sr.

LB: Drake Sundberg, Ishpeming, 5-10, 180, Sr.

LB: Matt Trawick, Ishpeming, 5-8, 165, Sr.

LB: Jaylen James, Newberry, 6-0, 195, Sr.

DB: Carter Crouch, Lake Linden-Hubbell, 5-9, 160, Jr.

DB: Marcus Johnson, Iron Mountain, 5-10, 165, Jr.

DB: Mason Schieding, Muinsing, 5-7, 165, Sr.

Special Teams

K: Willy Schmitt, Bark River-Harris, 6-0, 150, Sr.

RS: Hunter Smith, Ishpeming, 5-9, 155, Sr.