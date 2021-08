GWINN, Mich – David Cesefske is back with another night of Season Kickoff coverage, this time he previews the Gwinn Modeltowners!

Modeltowners Full Schedule:

8/27/2021 7:00 PM (H) Bark River-Harris

9/2/2021 7:00 PM (A) Manistique

9/10/2021 7:00 PM (A) L’Anse

9/17/2021 7:00 PM (H) Hancock

9/24/2021 7:00 PM (H) Calumet

10/1/2021 7:00 PM (A) Ishpeming

10/8/2021 7:00 PM (A) Bark River-Harris

10/15/2021 7:00 PM (A) West Iron County

10/22/2021 7:00 PM (H) Houghton