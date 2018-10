West PAC cross country awards

Girls Runner of the Year: Emily Paupore – Negaunee

Boys Runner of the Year: Spencer Girouz – Ishpeming

Girls First Team

Anabel Needham, Houghton

Maria Velat, Houghton

Talon Prusi, Negaunee

Ingrid Seagren, Houghton

Kalli Chynoweth, Hancock

Abby Racine, Ishpeming

Jacie Anderson, Hancock

Kirsten Dennis, Hancock

Ellie Sturos, Hancock

Adia Keranen, Hancock

Taylor Longtine, Ishpeming

Abby Woodford, Houghton

Kayla Koski, Ishpeming

Sierrah Driscoll, Hancock

Boys First Team

Joe Wood, Houghton

Jonah Broberg, Ishpeming

Branden Peterson, Houghton

Silas Broberg, Ishpeming

Jordan Longtine, Ishpeming

Eric Anderson, Negaunee

Clayton Bulleit, Houghton

Evan Labyak, Houghton

Jake Sullivan, Houghton

Luke King, Ishpeming

Joseph King, Ishpeming

Devin Tasson, Ishpeming

Wesley Johnson, Negaunee

Alec Prusi, Negaunee