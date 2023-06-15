JORDAN DEMAY-FIRST ANNIVERSARY OF DEATH
MARQUETTE – JORDAN DEMAY WHO DIED BY SUICIDE FOLLOWING SEXTORTION ONE YEAR AGO. THE DEMAY MICHIGAN FAMILY IS SOUNDING THE ALARM ABOUT SEXTORTION SCAMS ON SOCIAL MEDIA. JORDAN DEMAY, A STUDENT AT MARQUETTE SENIOR HIGH SCHOOL WAS FOUND DEAD OF A SELF–INFLICTED GUNSHOT WOUND ON MARCH 25, 2022, AFTER HE WAS CONTACTED BY AN INSTAGRAM ACCOUNT THAT APPEARED TO BE FROM A WOMAN. HOWEVER, THE ACCOUNT HAD BEEN HACKED AND SOLD TO A SAMUEL OGOSHI, A 22–YEAR OLD NIGERIAN WHO USED THE PROFILE TO FORCE YOUNG MEN INTO SENDING EXPLICT IMAGES OF THEMSELVES.
OGOSHI WAS ONE OF THREE NIGERIAN MEN WHO WERE ARRESTED IN NIGERIA AND ACCOUSED OF SEXUALLY EXTORTING MORE THAN 100 YOUNG MEN AND TEENAGE BOYS IN THE U.S.
ALL THREE MEN ARE CHARGED WITH CONSPIRACY TO SEXUALLY EXPOLIT MINORS, CONSPIRACY TO DISTRIBUTE CHILD PRONOGRAPHY AND CONSPIRACY TO COMMIT STALKING THROUGH TH E INTERNET. THE MEN ARE AWAITING EXTRADITION TO THE UNITED STATES.
FOR THE DEATH OF DEMAY OGOSHI IS CHAGED WITH SEXUAL EXPOLITATION AND ATTEMPTED SEXUAL EXPLOITATION OR A MINOR RESULTING IN DEATH. THE CHAGE CARRIES A MAXIMUM PENATLY OF LIFE BEHIND BARS AND A MINIMUM OF 30 YEARS.
JOHN DEMAY SAID, “SOMEONE CAME INTO HIS BEDROOM AT 3 IN THE MORNING AND MURDERED HIM THROUGH INSTAGRAM WHEN WE WERE ALL SLEEPING AT NIGHT AND WE HAD ZERO CHANCE TO STOP IT.”
THE FBI HAS SEEN A LARGE INCREASE IN THE NUMBER OF CASES INVOLVING CHILDREN AND TEENS BEING THREATENED AND COERECED INTO SENDING EXPLICIT IMAGES ONLINE – A CRIME CALLED SEXTORTION. WITH THESE CASES, THE OFFENDER RECEIVES SEXUALLY EXPLICIT MATERIAL FROM THE CHILD AND THEN THREATENS TO RELEASE THE COMPROMISING MATERIAL UNLESS THE VICTIMS SENDS MONEY AND/OR GIFT CARDS.
THE FBI ENCOUGAGES ALL VICITMS TO CALL 1–800–CALL–FBI.
JOHN DEMAY ENCOURAGES PARENTS AND TEENS TO LEARN ABOUT THE RISKS OF SEXTORTION AND HAVE A PLAN IN PLACE, IN CASE IT HAPPENS TO THEM OR SOMEONE THEY KNOW. HE ALSO UGES VICTIMS TO TURN OFF THEIR PHONES AND COTACT LAW ENFORCEMENT IMMEDIATELY IF THEY SUPECT THEY ARE BEING TARGETED. JOHN SAID ” HE WOULD ALSO TELL HIS SON THAT THREATS FROM THE SEXTORTIONIST WERE NO REASON TO END HIS LIFE.