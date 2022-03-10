Engadine MDOT Public Meeting Set

4 hours ago Max Labeaud

Engadine – THE MICHIGAN DEPARTMENT OF TRANSPORTATION IS PLANNING ON REBUILDING AND RESURFACING M–17 IN MACKINAW COUNTY.

MDOT IS HOLDING A PUBLIC MEETING TO DISCUSS THE PROJECT WITH RESIDENTS OF EGADINE AND THE SURROUNDING AREAS NEXT WEEK
A QUESTION AND ANSWER SESSION WITH PROJECT MANAGERS AND MDOT OFFICIALS WILL FOLLOW THE EVENT.

MDOT ALSO PLANS TO RESURFACE THE HIGHWAY FROM US–2 TO THE MACKINAC COUNTY LINE
AREA BUSINESS OWNERS AND INTERESTED RESIDENTS ARE INVITED TO ATTEND THE MEETING NEXT THURSDAY , (3-17-2022) FROM 4 P.M. TO 6 P.M. AT THE GARFIELD TOWNSHIP HALL IN ENGADINE.

FOR COMMENTS, QUESTIONS, OR CONCERNS CONTACT MDOT Public Involvement Specialist and Hearings Officer Monica Monsma at MonsmaM@Michigan.gov

More Stories

Kindergarten registration available online

2 hours ago Neydja Petithomme

Michigan Gas Prices On Brink Of All Time High

21 hours ago Tone Drew

Man charged in Boy Scouts of America case

1 day ago Neydja Petithomme

American Pickers Seeks Michigan Antique collectors

1 day ago Max Labeaud

Man Bikes Across America to Support Hong Kong Protests

1 day ago Adriana Montes

USPS overhaul passes Senate

1 day ago Lisa Bowers

You may have missed

Kindergarten registration available online

2 hours ago Neydja Petithomme

Engadine MDOT Public Meeting Set

4 hours ago Max Labeaud

Michigan Gas Prices On Brink Of All Time High

21 hours ago Tone Drew

Man charged in Boy Scouts of America case

1 day ago Neydja Petithomme

American Pickers Seeks Michigan Antique collectors

1 day ago Max Labeaud