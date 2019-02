West PAC All-Conference boys basketball teams

Player of the Year: Foster Wonders, Iron Mountain

Defensive Player of Year: Jaden Vicenzi, Iron Mountain

Coach of the Year: Bucky Johnson, Iron Mountain

Dream Team

Marcus Johnson, Iron Mountain

Matt Ojala, Calumet

Jason Waterman, Negaunee

Brad Sirard, Houghton

Tucker Taylor, Gwinn

1st Team Iron

Jakson Sager, Negaunee

Nathan Beckman, Westwood

Gavin Sundberg, Ishpeming

Jaden Vicenzi, Iron Mountain

Drew Lindberg, Negaunee

1st Team Copper

George Butvilas, Houghton

Caden Pellizzer, West Iron County

Louie Bogda, L’Anse

Travis Ojala, Calumet

Reece Waara, L’Anse

Honorable Mention

Sam Keskimaki, Houghton

Eli McParlan, Calumet

James Swanson, West Iron County

Peyton Anderson, Hancock

Alex Kissel, L’Anse

Drew DuShane, Negaunee

Austin Forbes, Gwinn

Blake Hewitt, Westwood

Darius Yohe, Ishpeming

Charlie Gerhard, Iron Mountain